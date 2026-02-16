UIは2月10日、手のひらサイズの小さいミニレトロカメラ「HARU」をYahoo!ショッピングやAmazon、楽天市場で販売開始した。カラーはブラックとブラウンの2色で、価格は5800円。●写真や動画、音声までとれる 便利なネックストラップが付属新製品は2本の指だけで持てるミニレトロカメラ。サイズは52×40×17mmで、重さは67g。本体はアルミ製だ。写真と動画が撮影でき、写真解像度は2〜20M、動画解像度は720P、1080P、2Kに対応す