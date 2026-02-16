16日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝152円67銭前後と、前週末午後5時時点に比べ70銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円24銭前後と64銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース