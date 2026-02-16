大阪3月限ナイトセッション 日経225先物57610+620 （+1.08％） TOPIX先物3861.5+37.5 （+0.98％） シカゴ日経平均先物57600+610 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 13日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が上昇した一方で、ナスダックは下落。1月の米消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったことで、米連邦準備理事会（FRB）の追加利下げ期待が高まったことが買いを誘う形になった。また、半導体