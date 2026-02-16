◇NBAオールスターゲームUSAvsWORLD（2026年2月15日インテュイット・ドーム）NBAは15日（日本時間16日）に「オールスターゲーム」をカリフォルニア州ロサンゼルスのインテュイット・ドームで開催。今季から採用された「USA vs WORLD」の第1試合から延長戦に突入。昨季のオールスターゲームは4チームによるトーナメントが新たに採用されたが、選手やファンからは不評だった。北米プロアイスホッケーNHLが昨季、オールスタ