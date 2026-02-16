お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（51）の悲願が成就した。テレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）の人気企画「電動車椅子さんぽ」の特番化が決定。3月8日午後6時からBS朝日で特別番組として放送されることが、15日の放送で明らかになった。放送終盤、目的地での食事中に有吉弘行からBS特番決定がサラリと発表された。二郎が切望していたBS進出が現実となり、地上波番組の1コーナーから始まった企画が、