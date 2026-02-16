【インタビュー】ミステリアスな存在感で注目を浴びる若手女優がいる。映画「夜勤事件」（2月20日公開、監督永江二朗）で映画初主演を務める南琴奈（19）だ。不可解な現象に恐れおののく女子大生を熱演している。躍進を遂げる新星に今作への思いや今後の展望を聞いた。（望月清香）大人びたアンニュイな雰囲気と澄んだ瞳が印象的。落ち着いたキャラクターなのかと思いきや、取材中はよく笑う。「仲の良い友達からはよく“ド