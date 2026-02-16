【モデルプレス＝2026/02/16】Aぇ! groupの末澤誠也が、2月25日発売「anan」2485号（マガジンハウス）の表紙に約1年ぶりに登場する。【写真】Aぇ末澤誠也、プライベートで女性に間違われる◆末澤誠也「anan」3度目ソロ表紙登場今回の特集は、日本で長く人気を誇る“王道”エンタメの現在地を深掘りする「エンタメの系譜2026」特集。その表紙に、ニューアルバムの発売、3月から始まる全国ツアーと、グループでの躍動に期待が膨らむ