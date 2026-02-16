「いつもモノトーンのアイテムばかりで飽きてきた……」そんなミドル世代におすすめしたいカラーが、気分を一新できそうな“ブルー”。爽やかで好印象が狙えるブルーのアイテムは、春に向けたスイッチコーデにもぴったり。今回は【ZARA（ザラ）】から、シンプルで着まわしやすい「ブルーカーディガン」をピックアップしました。 オンオフ使えるクルーネックカーデ