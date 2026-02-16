介護施設に入所したアメリカ人男性Aさんへの対応は、もっぱら翻訳アプリ頼み。そんな中、何十年も使っていない「錆びついた英語」で私が話しかけてみると……？ 友人が体験談を語ってくれました。 会話は翻訳アプリで 介護士として働く私。 ある日のこと、施設にアメリカ人の高齢男性Aさんが入所してきました。 Aさんは日本暮らしが長いものの、会話は基本的に英語。 普段は職員たちが翻訳アプリを使い、スマホに向かって業