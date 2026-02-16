【スターバックス】では、1月28日よりバレンタインシーズン第2弾となる「新作フラペチーノ」を販売。SNSではハイグレードな価格も話題になっていますが、一度飲めば、その価格にふさわしい極上の味わいに驚くかも。今回は、新作フラぺのおすすめカスタムを紹介します。 とろけるホイップで召し上がれ 新作の「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」に「ライトインホ