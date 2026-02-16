身に覚えのない写真をよく見てみると犯人が写っていて...？勝手にカメラをいじった猫の犯行の瞬間が面白いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で34万回表示を突破し、「ええアングルやなぁ」「自撮り猫（びょう）自撮り棒もびっくり」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：『勝手にカメラ起動して撮らないでｗｗ』スマホのフォルダを確認したら、ネコが…予想外の光景】 いつの間に