ペアショートプログラムミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、73.11点をマークして5位発進となった。首位のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）とは6.90点差で、16日（日本時間17日）のフリーに臨む。客席には“日本の応援団”が駆けつけていたことが話題となり、ネット上が騒然