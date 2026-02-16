スティーヴン・スピルバーグ監督が、ドラマ「ドーソンズ・クリーク」で知られ、がん闘病の末に48歳で亡くなった俳優ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさんの遺族を支援するため、2万5000ドル（約383万円）を寄付したことが明らかになった。死去を受け、ヴァン・ダー・ビークさんの妻と娘たちの生活を支える目的で「GoFundMe」のページが立ち上げられ、寄付総額はす
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘を母の前で殺害 店内は地獄絵
- 2. 五輪コンドーム不足 前大会比較
- 3. 結婚&妊娠発表 一般人扱いに怒り
- 4. カーリング日本代表 4敗で崖っ縁
- 5. 若年性アルツハイマー 原因解説
- 6. 「ファン舐めすぎ」JRに批判噴出
- 7. 選手村で避妊具切れ 選手に疑問
- 8. りくりゅう ミラノでの必需品
- 9. 有吉「妄想記事」に直接クレーム
- 10. 有吉 第2子誕生めぐる事実に驚き
- 1. 娘を母の前で殺害 店内は地獄絵
- 2. 五輪コンドーム不足 前大会比較
- 3. スキー場で客同士が衝突 1人死亡
- 4. 灯油にガソリン混入か 岐阜県
- 5. 遮断機下りず6本通過 JR福知山線
- 6. 依存症に? シールで家庭崩壊危機
- 7. 玉木代表がれいわ大石氏を諫める
- 8. ミナミで3人刺し逃走 知人同士か
- 9. 大阪刺殺 誰からも好かれていた
- 10. スキー客に怒り「安易に入るな」
- 1. おなら出やすい体質 悩みに共感
- 2. 首相、中国漁船に「毅然と対応」
- 3. 再雇用を選択「老害扱い」に絶望
- 4. 高市氏好きじゃない? 田崎氏回答
- 5. 太田光の炎上 石丸伸二氏が私見
- 6. 仙台市内で飲酒運転 県議が辞職
- 7. 不倫の末に妻子を殺害 3つの疑問
- 8. 山形県、投票率7連覇ならず 大雪で低下、知事も悔やむ
- 9. 小沢氏、政治活動継続表明 「落選の若い仲間支援」
- 10. 店長から性加害 忘年会後の悪夢
- 11. 消費税減税を議論する「国民会議」への参加、チームみらいも「チャンスあれば貢献」…野党側の反応分かれる
- 12. エプスタイン文書に日本人の実名
- 13. 中国外相の発言に茂木外相「事実に基づくものではない」と反論
- 14. 小沢一郎氏、再選期す若手支援のため「政治生活は継続する」…「終止符を打つことも私の取るべき道ですけれども」
- 15. 永田町を去る小沢氏 後輩に激励
- 16. 中道新代表に辛辣「中身がない」
- 17. タイミーを4時間 いくら貰える?
- 18. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
- 19. 旧石破派もあやかる高市人気、演説では「私は高市さんが大好きだって」…石破前首相の応援は郊外の神社でひっそりと
- 20. 韓前大統領が罷免の真相 解説
- 1. NZの学校で続いた下着泥棒 正体
- 2. ドローン問題 韓国は立場逆転か
- 3. 6千年前の遺骨から未知のDNA
- 4. 永遠に発車しない列車 なぜ設置
- 5. ルビオ氏 中国との対話は失策
- 6. 王毅氏 日中関係「危険な動向」
- 7. 「ナワリヌイ氏は毒殺」共同声明
- 8. オバマ氏が「類人猿動画」に嘆き
- 9. イギリスで「40日間連続の雨」
- 10. 韓国にうつ病が多い理由 分析
- 1. ミスドも丸亀も撤退 地元民嘆く
- 2. データセンター爆需で化ける銘柄
- 3. Uber配達員囲い込み? 過熱したか
- 4. 財布を別々にする夫婦に落とし穴
- 5. 教育費 なぜ無意味に終わるのか
- 6. 移動式オービスの恐るべき性能
- 7. 損? おすすめしないクレカ5選
- 8. 闇市集まった駅前ビル再開発困難
- 9. アンナミラーズ 3年半ぶりに復活
- 10. 確定申告 AI活用で過去最高実績?
- 1. 公式アカにLINE 読まれてるかも
- 2. Appleロゴの日本製TV 16万で落札
- 3. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 4. 東京アプリ ポイント交換の方法
- 5. 無料でKobo・KOReader同期・EPUB・PDF・マンガ用リーダーを備えたセルフホスト型のマルチユーザーデジタルライブラリ「Booklore」
- 6. 大河原克行のNewsInsight 第421回 「パナソニックミュージアム ものづくりイズム館」閉館に寄せて、歴史的遺産を振り返る (番外編)
- 7. 【今週のAIトレンド丸わかり】既存の動画生成AIモデルを大きく超える性能の「Seedance 2.0」/ChatGPTの「Deep research」が強化(GPT-5.2実装)
- 8. ソニー、映像製作クリエイターとの共創拠点「DMPC Japan」開設
- 9. Samsung初の3つ折りフォルダブルスマホ「Galaxy Z TriFold」を写真と動画で紹介！タブレット級の10インチと普通のスマホが共存【レポート】
- 10. Nothingが次期スマホ「Phone (4a)」シリーズの5色展開を示唆！まもなく発表へ。Snapdragon 7s Gen 4やIP65に強化され、電池持ちも改善
- 11. iPhone向けに「iOS 26.3」が登場、「Androidへ転送」利用可能に
- 12. au 2018 秋冬モデルを発表 『Xperia XZ3』『Galaxy Note9』『AQUOS sense2』『LG it』と『INFOBAR xv』ケータイの計5機種
- 13. 新しくて革新的、なのに古き良きラチェクラ体験を両立した『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』PC版
- 14. 土星の環、お前だったのか。犯人は1億年前に消えた“幻の衛星”
- 15. せいろブームの次これだ！ 中国の若者がハマる電気蒸し器が欲しい
- 16. Facebookで「友達」になれるのは何人まで？ SNSでの友達数の上限と多くて困る理由
- 17. ソニー「手拍子に合わせて踊るaibo」を初公開！ファンや家族連れで大盛況 aiboファンミーティング16参加レポート
- 18. 福島・猪苗代町のスキー場で12月21日と大晦日に「いなわしろ雪花火」を開催
- 19. Snapdragon 8 Elite搭載で薄型7.85mmの最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で発売に！型番「NX799J」が技適通過
- 20. GmailをOutlook風の定番メールの3画面（ペイン）デザインにする方法
- 1. カーリング日本代表 4敗で崖っ縁
- 2. 選手村で避妊具切れ 選手に疑問
- 3. りくりゅう ミラノでの必需品
- 4. 「金銀銅パパ」記念撮影に反響
- 5. 平野歩夢泊め借金してパイプ作り
- 6. カーリングに「メガネ先輩」不在
- 7. 金メダル・戸塚優斗のミセス愛
- 8. 高木美帆 500mで銅メダル獲得
- 9. ジャンプ伊藤に「人格者過ぎる」
- 10. 【フィギュア】りくりゅう まさかSP5位…得点源リフトでミス 木原うなだれ「大きなミス」会場どよめき
- 1. 結婚&妊娠発表 一般人扱いに怒り
- 2. 「ファン舐めすぎ」JRに批判噴出
- 3. 有吉「妄想記事」に直接クレーム
- 4. 有吉 第2子誕生めぐる事実に驚き
- 5. 「日本一カワイイ中学生」に反響
- 6. 住田紗里アナ 超難関資格に合格
- 7. 女子フィギュアは裏でギスギスか
- 8. 大物が続々けが 有吉が危機感
- 9. 今泉佑唯「私だけの愛じゃ」苦悩
- 10. 水野美紀 夫の凄く嫌なところ
- 1. 空前の女性用風俗ブーム 背景
- 2. なぜ原作改変? 実体験漫画が波紋
- 3. 鳥貴族デート誘われ…最悪の結果
- 4. ガチガチ背中を解放 ストレッチ
- 5. マック 期間限定ソースの魅力
- 6. 「モクシー松本」27年に開業へ
- 7. 娘に「出ていけ」父が号泣した訳
- 8. 境界線どこ ご飯の盛り付け表現
- 9. ユニクロC新作を正直レビュー
- 10. 結婚10周年で急激に老化…ご近所に「気味悪い」と噂された「妻」を愛せる？結末にも賛否集まる【作者に聞く】