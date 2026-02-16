スティーヴン・スピルバーグ監督が、ドラマ「ドーソンズ・クリーク」で知られ、がん闘病の末に48歳で亡くなった俳優ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさんの遺族を支援するため、2万5000ドル（約383万円）を寄付したことが明らかになった。死去を受け、ヴァン・ダー・ビークさんの妻と娘たちの生活を支える目的で「GoFundMe」のページが立ち上げられ、寄付総額はす