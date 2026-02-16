外食先を選ぶとき、テレビのグルメ番組やSNSの投稿をきっかけに、気になる飲食店へ足を運ぶ人も少なくない。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、業務用の冷凍食品・食材・飲料通販「ミクリード」と共同で、全国の男女500人を対象に「おすすめの飲食店を聞いてみたい芸能人・インフルエンサー」についてのアンケートを実施、年代別のランキングを公表した。 【写真】60代で1位とな