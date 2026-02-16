テレビ朝日の住田紗里アナウンサー（31）が15日、自身のインスタグラムで難関国家資格の行政書士試験に合格したことを発表した。 【写真】まさに才色兼備！行政書士の合格証書を手に笑顔を見せる住田アナ 合格証書を笑顔で掲げた自身の写真とともに「令和7年度 行政書士試験に合格しました」と投稿。「法律の勉強をしたことで、日々お伝えしているニュースへの理解も深まっているような気がします」と、現在の仕