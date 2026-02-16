6年ぶりの実家暮らしで家族とサッカー議論8歳妹はエスコートキッズに女子サッカーの未来を考える――。WEリーグとFOOTBALL ZONEの共同インタビュー企画「WE×ZONE 〜わたしたちがサッカーを続ける理由〜」。今回は、ちふれASエルフェン埼玉のMF樋口梨花、19歳。2024年、JFAアカデミー福島から特別指定でプレーし、今シーズン正式入団した。6年ぶりの実家暮らしやオフの楽しみ、目指すサッカーの夢について率直に語った。（取材