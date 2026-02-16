◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組はリフトでミスが出て７３・１１点の５位発進となった。トップとは６・９点差。日本ペア初の金メダルへ、１６日（日本時間１７日）のフリーで巻き返しを図る。ネット上では「オリンピックの魔物が怖い」