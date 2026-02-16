元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が１５日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。柏木はインスタグラムで「１３年前の横浜アリーナソロコンサートで作っていただいた衣装を久しぶりに着ました赤チェックが好きになったの絶対ＡＫＢのおかげ！ありがとうございます！！」とつづり、赤チェックの衣装姿を披露した。この投稿にファンからは「うわぁ〜可愛い」「１３年経ってもあの頃と全く変わらない可愛さなのほん