朝ドラで注目の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・セツの実際の人物像は？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する。文・写真＝青山誠明治24年（1891）8月13日、ハーンとセツは鳥取県西部の伯耆（ほうき）への小旅行にでかけた。2人だけで旅行するのは初めて。ということは、これが“新婚旅行”ということになるのだろうか。微妙な“新婚旅行”？「真っ白い道が、低い断崖沿いにうねうねと続く。これが日本海沿岸だ。左手には