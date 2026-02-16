◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール3日目（16日、沖縄・那覇）巨人はこの日、田中将大投手、則本昂大投手、そして外国人投手らのライブBPなどを行う予定にしていますが、午前中にすべての全体練習を終える予定となっています。沖縄に来る前から、選手の疲労がたまってくることを考慮して、阿部慎之助監督がコーチ陣らに相談したそう。また、チームに欠かせない“裏方さん”にも体を休めてほしいという思いも込められているそ