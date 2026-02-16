テレビ東京は16日、3月5日から4週にわたって木ドラ24『旅と僕と猫』（毎週木曜 深0：30〜）を放送すると発表した。主演は中川大輔が務める。【写真】猫ネコねこ！中川大輔が向き合うかわいい猫たち本作はカメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。猫神が取材するのは、