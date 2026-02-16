イレギュラーな出来事に見舞われ慌ただしい週。何事もリスクヘッジを想定しながら行動しましょう。仕事は新しいチャレンジは控え目に。また、金運も下降線。安物買いの銭失いに気をつけて。恋愛は攻めより受け身のスタンスで進展します。カップルはアウトドアデートが○。