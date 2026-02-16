アピール力が冴える週。SNSの発信などに予期せぬ成功が潜んでいそう。金運は月曜日にツキあり。得意なことや趣味がお小遣い稼ぎになる暗示も。ただ、健康は免疫力が低下し体調を崩しがち。睡眠不足に要注意。恋愛は告白運が◎。気になる相手へのアプローチ積極的に。