堅実なスタンスが幸運を招く週。浮き足立って行動すると大きなミスを招きそう。仕事も慣れている作業ほど慎重にこなして。金運は安定。目利きに優れ買い物も楽しめます。恋愛は懐かしい人達との集まりに出会いが。カップルも思い出のスポットに足を運ぶと愛が深まりそう。