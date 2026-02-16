多方面から有益な情報が舞い込む週。また仕事は昔の同僚など、疎遠になっていた人物がラッキーパーソン。気が向いたらコンタクトを取ってみては？金運はライフワークの投資にツキあり。特に習い事と旅がおすすめ。恋愛は頑固だけと才能溢れる相手と意気投合する予感が。