自分ファーストの星回り。趣味など自分時間を思い切り楽しんで。また、下手に急ぐと返って回り道する気配も。のんびりマイペースを心がけましょう。仕事は人の領域を手伝ったりせず自分の任務を完璧にこなすと○。恋愛は仕事絡みなど地味な出会いに運命が潜んでいます。