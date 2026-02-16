家族との会話や日帰り旅行など日常の中に幸せを発見できる週。仕事は、得意分野でチャンスを手にできそう。転職も築いてきたキャリアを生かせる会社を狙うと○。金運は低め。計画的に使わないと予期せぬ出費に泣くことに。恋愛は案外近くに運命の相手が潜んでいるかも。