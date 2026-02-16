運気は徐々にトーンダウン。仕事は初め良くても後でトラブルが起こる恐れが。面倒な作業は早めに片付けておきましょう。対人面は年齢差の離れた人がラッキーパーソン。目から鱗が落ちるような知恵をもらえるかも。恋愛はグローバルなスポットや外国人と縁が広がりそう。