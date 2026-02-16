助け合いの精神が幸運を招く週。仕事も自分のスキルを他者に使うと後で嬉しい見返りがあるかも。また、お世話になっている人への心配りも開運アクションに。健康はドライアイなど目の疲労に気をつけて。恋愛はアットホームなイベントやパーティーに出会いがありそう。