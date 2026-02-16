対人面が好調。サイドビジネスなど相性のあうパートナーが現れそう。ただ、仕事はこだわりを前面に出し過ぎて空回りしがち。協調性を心がけましょう。金運は賢い貯蓄や買い物ができる暗示が。またブルーのお財布も財運アップに。恋愛は出会いの行動範囲を広げると○。