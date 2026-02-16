高齢化が進むにつれ、病院ではなく「自宅で安らかに最期を迎えたい」という願いを支える「訪問診療」のニーズは年々高まっている。そんな訪問診療専門の医師として故郷の岩手県盛岡市で地域の人々の助けとなっているのが、沖縄のプロチーム・琉球コラソンに所属していた元ハンドボールプレーヤーの中村彰吾氏だ。医師とプロアスリートという二刀流のキャリアで活躍した後、本格的な訪問診療へ転身した背景には、どのような思いがあ