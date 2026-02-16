◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１５日＝大谷翔太】ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組はリフトでまさかのミスが出て７３・１１点、トップと６・９点差の５位発進となった。冒頭で高さのあるトリプルツイストを披露し、並んで跳ぶ３回転トウループも