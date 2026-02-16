ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、スキージャンプ女子個人ラージヒルが行われ、丸山希（北野建設）が１２８メートル、１２５メートルを飛び２５７・０点の８位でメダルを逃した。伊藤有希（土屋ホーム）は１４位、勢藤優花（オカモトグループ）は１５位、高梨沙羅（クラレ）は１６位だった。不規則な風の中、丸山は１回目で１２８メートルを飛んで首位と１５点差、３位と６・２点差の７位。風と飛躍がかみ合えばメダル