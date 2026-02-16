２０２４年まで日本ハムでプレーし、現在はブルージェイズでデータ分析やリポート作りなどの運営補佐を務めている加藤豪将氏（３１）が夫婦ショットを公開した。日本時間１６日までに自身のインスタグラムを更新し「ＨａｐｐｙＶａｌｅｎｔｉｎｅ釻ｓＤａｙ！」と投稿。妻の「ちか」さんのアカウントをタグ付けし、２人で撮影した。ちかさんは、ブラックのワンピース姿でニッコリ。加藤氏は隣で幸せそうにほほえん