花王の総合皮膚科学スキンケアブランド「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」から、新作「マイクロ泡セラム洗顔料」が2026年4月18日（土）より全国のドラッグストア、大型スーパー、ECサイトで発売。100％炭酸ガスの噴射剤を応用した濃密泡で、蓄積くすみ※2や毛穴汚れを浄化しながら、うるおいまで与える新発想の洗顔料です。洗うたび、明るさが湧き出る素肌へ♡ 洗浄と保湿を同時に叶える設計 花王の調査で