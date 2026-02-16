放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が15日、X（旧ツイッター）を更新。珍しく「オチのない」ポストをした。デーブ氏は「どんなに日本で株価が上がっても、円安が是正されないと、世界レベルでの時価総額は上がらない」と記述。最後に「すみません、オチはありません」と顔文字を添えてしめた。デーブ氏のXポストは時事ネタを風刺したダジャレやギャグ、オチなどを交えて投稿することが多く、人気を集めている。この「オチな