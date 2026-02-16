忙しい年始の喧騒（けんそう）が落ち着き、静かに自分を見つめ直したい今、冬の澄んだ空気感に包まれる旅への関心が高まっています。凛とした寒さの中で水飛沫が舞う清らかな絶景は、心身をリフレッシュさせてくれる格好の目的地となるはずです。All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「北海道の滝」を紹介します