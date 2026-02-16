廣畑実さん推奨…飛距離アップに必須の「腕が勝手に振られる」スイング習得術豪快なホームランなど長打を生み出す「迫力あるスイング」は、どうすれば身につくのか。大阪桐蔭高で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実氏さんは「手で振ろうとするから迫力が出ない」と、多くの選手が陥る“間違い”を指摘する。ボールを遠くに飛ばしたいと思うほど、人間は腕力に頼りがちだ。しかし、体幹や