DeNAに加入したヒュンメルは幼少期に東京・代官山で暮らした経験を持つDeNAに新加入したクーパー・ヒュンメル外野手から、“和の心”がにじみ出る。キャッチボールを終えればペコリと頭を下げ、ライブBPで打席に立つ際には「オネガイシマス」とヘルメットに手をやる。小学生時代に2年間、東京・代官山に住み、武蔵府中のリトルリーグでプレーした助っ人は「日本のカルチャーは知っているから」と当たり前のように言った。小学2