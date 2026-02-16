タレントで実業家の板野友美（34）が16日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「1日遅れのHappy Valentine」と書き出した板野。カフェでのオフショットをアップした。「バレンタインぽい写真撮ってた。笑」と紹介して、ブラウンとレッドを基調としたコーデを披露。ファンからは「バレンタイン仕様かわいいです」「今日もスタイリッシュ」「ともちんとデートしてるみたい」「細い顔小さいスタイルレベチだし