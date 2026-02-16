競り合うリーズの田中碧（左）＝15日、バーミンガム（AP＝共同）【バーミンガム（英国）共同】サッカーのイングランド協会（FA）カップは15日、各地で4回戦が行われ、リーズの田中碧はアウェーでの2部バーミンガム戦に先発し、後半33分までプレーした。チームは延長を終えて1―1からのPK戦を4―2で制した。バーミンガムの藤本寛也は後半38分から出場した。