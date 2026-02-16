◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）男子３０キロは、荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝が１時間３０分５４秒で連覇した。第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）の９区で区間賞を獲得して青学大の３年連続９度目の優勝に貢献した佐藤有一（４年）は、１時間３３分５６秒で７位だった。原晋監督（５８）に「優勝を目指せ」とゲキを飛ばされていた佐藤は「折り返