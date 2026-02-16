?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）組が１５日（日本時間１６日）、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアショートプログラム（ＳＰ）に臨み、７３・１１点で５位発進となった。得意としているリフトでまさかのミスが出てしまった。金メダルへ好発進といきたいところでの誤算。演技が終わると、木原は氷上でうついむいて１０秒ほど動けず。三浦に励まされて引き揚げるが、キスアン