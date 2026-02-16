モデルの林芽亜里（めあり）が１５日に自身のＳＮＳを更新し、足湯でくつろぐ様子を公開した。林はインスタグラムに「足湯」と書き始めると、「足湯したいな〜って思ってたら出会えましたドライブして、ご飯食べて、足湯して、と、とても素敵な時間を過ごしました」とつづり、足湯につかってくつろぐ動画を公開した。この投稿にファンからは「足湯あったかそう」「最後の上目遣い可愛すぎてやられました」「幸せな気持ちに