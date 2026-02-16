フォローからフィニッシュにかけて意識すべきポイントとは！？ フォローからフィニッシュで右手を目標方向に放りたくなる キープレフトの二点吊り子で振れると、フォローからフィニッシュで、右手を目標方向に解き放ちたくなります。実際に右手が離れることはありませんが、そんな感覚になるということです。 足はいわゆるベタ足。と