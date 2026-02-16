元乃木坂46で女優の山下美月（26）が16日までに自身のインスタグラムを更新。沖縄でのオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「沖縄は暖かいなぁ！」とつづった。写真では、沖縄でのビーチショットや自転車に乗る様子などを投稿した。ネットでは「南国感あふれてて最高すぎる」「可愛さエグっ！」「最高だぜ〜」「可愛すぎる」「激メロビジュすぎる」などの声が上がった。