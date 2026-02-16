日本テレビの杉原凛アナウンサー（29）が16日までに自身のインスタグラムを更新。同期女子アナ＆中山秀征との“シューイチ”3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「日曜シューイチ担当のなっちゃんが、今週は土曜シューイチにも来てくれました！！自慢の同期です」とつづった。「いつも優しく見守ってくださるヒデさんと一緒に」と同期の河出奈都美アナウンサー、中山秀征との“シューイチ”3ショットを投稿した。