俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K））が、16日放送開始の第20週から舞台を熊本に移す。これに先立ち、公式SNSで新たな人物紹介図が公開され、松江編からの意外な続投キャラクターも明らかとなり、反響が広がっている。【写真あり】え、続投!?新たな相関図にネット仰天公