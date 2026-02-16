女子500メートルが行われ、4組に登場した高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が37秒27の自己ベストに迫る好タイムを叩き出し、1000メートルの銅メダルに続き銅メダルを獲得した。オランダのフェムケ・コクが36秒49の五輪レコードで金メダル。銀メダルには女子1000メートルで金メダルだったユッタ・レールダム（オランダ）が37秒15で今大会2個目のメダルを獲得した。レース後にレールダムの婚約者である世界的超大物ユーチューバーが