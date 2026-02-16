2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。「今夜は猫ちゃんカレーです」と猫のキャラクターのように“かわいらしく”盛り付けされた、手作りカレーを披露した。【写真】「めっちゃかわいい」「テンション上がる」柳原可奈子手作りの“猫ちゃんカレー”柳原は「トッピングに、スーパーで見つけた星ふりチーズというのをかけてみたよ」と紹介し、娘の食事の写真を公開。猫の顔に形どられ